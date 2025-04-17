Собянин рассказал о шести проектах благоустройства в Восточном округе

В текущем году в Восточном административном округе Москвы планируется реализовать шесть проектов благоустройства, написал мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

Среди них — «Зеленый парк», который расположен на пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы (на границе районов Новогиреево и Ивановское). В центре парка появится зона тихого отдыха с качелями и площадкой для мероприятий. Также в этой локации разместят современное футбольное поле с искусственным газоном. Кроме того, там установят турники и тренажеры для воркаута и столы для настольного тенниса. На детской площадке появятся новые горки, качели и археологическая песочница.

Еще один проект благоустройства планируется выполнить в парке «Янтарная горка» в районе Богородское. Здесь обновят пешеходные и беговые дорожки, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями под навесом и обустроят площадку с мини-амфитеатром и сценой для мероприятий. Детскую площадку увеличат, а на спортивной установят новые силовые тренажеры, фитнес-станцию и площадку для кроссфита. Для игры в футбол и баскетбол устроят отдельную мультифункциональную зону.

Кроме того, в Ивановском планируется привести в порядок территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а в Новокосино — пространство у Суздальского пруда. В Вешняках (на улице Кетчерская) создадут многофункциональный спортивный кластер. В районе Косино-Ухтомский благоустроят бульвар в 4-м микрорайоне: здесь появится аллея для прогулок с небольшим амфитеатром и парковыми качелями.