Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширит завод по производству снарядов на Украине и завершит его строительство в 2026 году. Об этом 17 апреля сообщил глава компании Армин Паппергер.
«В 2026 году завод должен быть построен», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.
По его словам, вместо 200 тыс. артиллерийских снарядов завод сможет производить до 350 тыс. Паппергер уточнил, что для подобного увеличения в предприятие проинвестировали около €600 млн.
В ноябре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал о завершении в ближайшее время строительства второго военного завода концерна Rheinmetall на Украине. Тогда он уточнил, что производство боеприпасов значительно увеличилось с 2022 года благодаря работе концерна.