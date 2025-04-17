Средний срок ипотеки в России приблизился к рекордным 26 годам. Только за февраль 2025 года показатель увеличился почти на полгода. Эксперты отмечают, что более половины жилищных ссуд будут погашены людьми после пенсии. Сроки выплат по ипотеке в среднем достигли 309,8 месяца уточнили в Центробанке, сообщает телеканал «Известия».

При покупке новостроек протяженность выплат уже доходит до 27 лет. Рост связан с дорогим жильем и высокими ставками. Чтобы уменьшить платеж, заемщики берут кредит на больший срок. При этом растет доля госпрограмм — по ним ставки ниже. В феврале по рыночной ипотеке выдавалось всего 13% ссуд. Взяв кредит, некоторые покупатели рассчитывают на рефинансирование. Потому что срок займа влияет на переплату — в итоге клиент заплатит за восемь квартир.

В Центробанке отмечают, что фактически ипотеки гасятся быстрее — в среднем за 10 лет. Банк России пока не видит угроз от ссуд «до пенсии». Срок начнет сокращаться, если проценты по кредитам пойдут на спад. По мнению экспертов, ЦБ может уменьшить ключевую ставку к осени 2025 года. Однако значительное снижение процентов будет не ранее, чем через два года.

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