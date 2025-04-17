В компьютерной игре Commandos: Origins переврали историю

В компьютерной игре переврали историю Второй мировой войны. Commandos: Origins заявлена как исторически достоверная. На деле в стратегии много неточностей и вымышленных эпизодов. Разработчики спутали даты и места исторических событий. В одной из миссий 1940 года действие перенесли в СССР, сообщает телеканал «Известия».

В реальности операция «Тесак» проходила в Дании в 1945 году. Затем взрывают орудие «Дора», которое не использовали в 1941 году. Кроме того, искажена дата операции «Шетландский автобус». В игре указаны неверные цифры потерь Сопротивления в Норвегии. Игру разработали на €1,5 млн гранта от государственного фонда Германии. Пользователи критикуют игру за баги и вольное отношение к фактам.

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