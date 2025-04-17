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Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b

Астрономы нашли два органических соединения в атмосфере экзопланеты K2‑18b
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Фото: Global Look Press/ESA/Hubble
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Астрономы Кембриджского университета (США) обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b органические соединения, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами. Об этом 17 апреля сообщается на портале университета со ссылкой на публикацию в журнале Astrophysical Journal.

Речь идет о диметилсульфиде и диметилдисульфиде — веществах, которые на Земле вырабатываются главным образом морским фитопланктоном.

По мнению ученых, несмотря на возможность их неорганического происхождения, выявленные концентрации молекул являются самыми весомыми доказательствами потенциального существования жизни за пределами Солнечной системы.

«На Земле эти соединения создаются исключительно микробной жизнью. Их обнаружение на K2-18b подтверждает гипотезу о возможности существования обитаемой среды на планетах гикеанского типа», — отметил профессор, участник исследовательской группы Никку Мадхусудхан.

По оценкам ученых, вероятность случайного появления этих веществ в атмосфере экзопланеты составляет лишь 0,3%. Однако для официального признания открытия уровень вероятности должен быть ниже 0,00006%. Исследователи подчеркивают, что пока сохраняется «осторожный оптимизм» и для подтверждения выводов потребуется больше данных.

Экзопланета K2-18b расположена в созвездии Льва и относится к классу гикеанских миров — горячих планет, покрытых океанами и имеющих водородную атмосферу.

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