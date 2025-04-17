Три человека погибли при столкновении лодок на рыболовном турнире в Алабаме
В американском штате Алабама в результате столкновения двух лодок во время рыболовных состязаний погибли три человека. Об этом 17 апреля сообщил телеканал NBC со ссылкой на официальные источники.
Инцидент произошел на одном из озер штата. По данным правоохранительных органов, жертвами трагедии стали мужчины в возрасте 44, 58 и 62 лет.
Организатор турнира Major League Fishing (MFL) сообщил об отмене финального дня соревнований, запланированного на 17 апреля.
«После трагического несчастного случая на лодке сегодня утром MLF объявила об отмене последнего дня соревнований», — написали организаторы в соцсети X (бывш. Twitter).
Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер MLF Кэти Феннел назвала трагедию душераздирающим моментом для всей организации.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто пострадал в этой трагедии», — сказала Феннел.
Ранее, 10 апреля, вертолет упал в реку Гудзон в американском городе Джерси-Сити, расположенном вблизи Нью-Йорка. По информации местной полиции, один человек погиб.