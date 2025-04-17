Пожар на производстве лодок из ПВХ в Уфе локализовали на площади 800 кв. м
В Уфе локализовали пожар в цеху по производству лодок из поливинилхлорида (ПВХ) на площади 800 кв. м. Об этом 17 марта сообщило МЧС РФ.
«Огнеборцы МЧС России предотвратили взрыв кислородных баллонов на пожаре в Уфе», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данным МЧС, всего пожарные вынесли из здания свыше 10 емкостей с кислородом.
О пожаре в цеху по производству лодок из ПВХ в Уфе стало известно ранее в тот же день. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало. К ликвидации огня были привлечены порядка 40 сотрудников и 10 единиц техники.