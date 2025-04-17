Приморская транспортная прокуратура возбудила дела по факту контрабанды краба

Приморская транспортная прокуратура в четверг, 17 апреля, возбудила уголовные дела против двух компаний из Владивостока, которые занижали таможенную стоимость экспортируемых в Южную Корею, Японию и КНР морепродуктов.

«При вывозе ими свыше 320 т живого краба представителем декларантов в таможенный орган были представлены сведения о заниженной стоимости перемещаемых водных биологических ресурсов. При этом размер пошлины подлежал расчету исходя из ценовых показателей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, размер неуплаченных таможенных платежей может составлять до 9,75 млн рублей. Два уголовных дела возбуждены по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

19 марта стало известно, что в аэропорту Шереметьево обнаружили пять ведер тетрагидроканнабинола, замаскированного под растительные экстракты, которые прибыли авиарейсом из Стамбула. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с возможным штрафом до 1 млн рублей.