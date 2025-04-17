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Дмитриев назвал «всё более реальной» возможность полета человека на Марс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Возможность полета человека на Марс становится всё более реальной. Об этом 17 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X (Бывш. Twitter).

«Это становится всё более реальным», — написал он.

До этого Дмитриев написал в соцсети о важности кооперации между РФ и США в сфере освоения космоса.

Россия предложила США расширить космическое сотрудничество. Что нужно знать

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов 12 апреля заявил, что «Роскосмос» и NASA договорились синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» также добавил, что встретится с новым администратором NASA Джаредом Айзекманом, чтобы обсудить сотрудничество.

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