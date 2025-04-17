Дмитриев назвал «всё более реальной» возможность полета человека на Марс

Возможность полета человека на Марс становится всё более реальной. Об этом 17 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X (Бывш. Twitter).

«Это становится всё более реальным», — написал он.

До этого Дмитриев написал в соцсети о важности кооперации между РФ и США в сфере освоения космоса.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов 12 апреля заявил, что «Роскосмос» и NASA договорились синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» также добавил, что встретится с новым администратором NASA Джаредом Айзекманом, чтобы обсудить сотрудничество.