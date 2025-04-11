Россия предложила США расширить космическое сотрудничество. Что нужно знать

В космической сфере возможно укрепление сотрудничества Москвы и Вашингтона. В частности, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил новой администрации США больше работать в этой сфере вместе. Однако в Вашингтоне неоднократно заявляли о потенциальной опасности, исходящей от РФ и Китая для американской спутниковой сферы. Какие именно российско-американские проекты наиболее актуальны — в материале «Известий».

Как США и РФ работают в космосе

• В 2024 году, по данным консалтинговой фирмы Novaspace, всего страны выделили на освоение космической сферы $135 млрд. Наибольший вклад в этот рост внес сектор оборонных космических программ, мировой объем вложений в который достиг $73 млрд. Лидером по расходам остаются Соединенные Штаты, на долю которых приходится 59% всех мировых инвестиций в космическую сферу — $79,6 млрд. Следом идут Китай, Япония, Россия и Франция, занявшие со второго по пятое места соответственно.

• Санкционные барьеры не стали непреодолимыми для космического диалога между Россией и США. «Роскосмос» и NASA собираются сохранить перекрестные полеты по программе Международной космической станции (МКС). В рамках таких полетов американские астронавты летают на «Союзах», а российские космонавты — на Crew Dragon. В результате экипажи получают подготовку к управлению разными кораблями, а страны подстраховывают друг друга в случае неполадок.

Справка «Известий» Сейчас на МКС работает экипаж 73-ей длительной экспедиции, который прибыл туда 9 апреля. В основной состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Nasa Джонатан Ким, в дублирующий — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Также работу на станции продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Трое из них покинут МКС 20 апреля.

• Однако глубокое научное сотрудничество вне программы МКС приостановлено. Например, Москва и Вашингтон прекратили контакты по совместным проектам, в частности по обмену данными глубокого космоса.

• И NASA, и «Роскосмос» подчеркивают, что обеспечение безопасности всех членов экипажа МКС — высший приоритет. Несмотря на разногласия на Земле, в космосе партнеры продолжают обмениваться информацией и поддерживать работу станции ради сохранения жизней и успешного выполнения миссий.

• В будущем Россия собирается разработать собственную орбитальную станцию. Она будет отличаться от МКС в первую очередь орбитальным наклоном. Благодаря такому решению станет возможным наблюдать практически всю территорию РФ, в то время как с борта МКС космонавтам доступно лишь около 10% площади России. Развертывание новой станции запланировано на 2027 год, а полностью реализовать проект планируется к 2032-му.

Как страны конкурируют в космосе

• Хотя Москва работает с Вашингтоном по некоторым космическим вопросам, в их отношениях преобладает соперничество. Прежде всего это касается лунных программам. США активно продвигают проект Artemis, который нацелен на возвращение астронавтов на Луну, а затем — на строительство лунной станции Gateway. Россия, в свою очередь, вместе с Китаем развивает альтернативный проект — Международную научную лунную станцию (МНЛС). Москва и Пекин собираются создать свою базу на Луне уже в 2030-х годах. По сути, формируются два независимых «лагеря» освоения Луны.

• Россия остается одним из ведущих космических игроков благодаря ракетам «Союз» и «Протон». Однако США, активно поддерживая частные компании вроде SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Бэзоса, вырываются вперед в коммерциализации космических перевозок и запусков спутников. По данным Space News, в 2024 году американцы совершили больше запусков, чем все остальные страны мира.

• И США, и Россия активно развивают программы по защите своих спутников и противодействию возможным угрозам из космоса. Также стоит отметить киберпространство как новый «невидимый фронт» космического противостояния. В частности, США сообщали о попытках атак на свои спутниковые системе и вмешательства в управление космическими аппаратами.

• В США прямо заявляют, что Россия и Китай активно развивают свои космические военные технологии, но Вашингтон не позволит себя обогнать. В 2024 году глава Космических сил Пентагона генерал Ченс Салтцмен заявил, что Соединенные Штаты обязаны обеспечить защиту своих космических активов и одновременно быть в состоянии лишить противников доступа к их возможностям в космосе. Он подчеркнул, что если США утратят контроль над космическим пространством, это приведет к поражению.

• Таким образом, США, Россия, Китай и другие страны в ближайшей перспективе будут пытаться сосуществовать в космической сфере. Там, где их интересы совпадают и требуют объединенных усилий (например, поддержка МКС или обмен научными данными), сотрудничество сохранится. Но на таких стратегических направлениях как Луна, коммерция, оборона соперничество будет только нарастать.

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