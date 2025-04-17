В РФ создали прибор для лечения травм головы и СДВГ
Резиденты технопарка «Мосмедпарк» создали программно-аппаратный комплекс для лечения и восстановления пациентов с ограниченными возможностями на основе метода транслингвальной нейростимуляции. Аппарат, ускоряющий реабилитацию после инсультов, черепно-мозговых травм, СДВГ, ДЦП и рассеянного склероза, сейчас получает регистрационное удостоверение, после чего выйдет на рынок. Об этом «Известиям» сообщили в департаменте предпринимательства и инновационной политики города Москвы.
Транслингвальная нейростимуляция — это реабилитационная методика воздействия на центральную нервную систему через электрическую стимуляцию языка. За 20-минутную процедуру на поверхность языка доставляется порядка 27 млн электрических импульсов, которые улучшают работу различных отделов мозга. Если в это время какая-либо зона органа активна, то ее работа становится более эффективной.
«Если двигать рукой, то активизируются зоны коры головного мозга, отвечающие за функцию руки, а применение транслингвальной нейростимуляции создает дополнительные импульсы и делает работу этой зоны значительно эффективнее», — пояснил «Известиям» генеральный директор компании-разработчика «Альматек» Евгений Бугорский.
Российский аппарат успешно прошел испытания и в ближайшее время будет доступен для оснащения медицинских учреждений.
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Дефицит с вниманием: в РФ создали прибор для лечения травм головы и СДВГ