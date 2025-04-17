Иностранные студенты подают иски в суды США из-за лишения их виз Трампом

Иностранные студенты подают многочисленные иски в суды США, чтобы не допустить их депортации иммиграционными властями после того, как администрация американского президента Дональда Трампа начала отзывать у них право оставаться в стране. Об этом в среду, 16 апреля, пишет агентство Reuters.

«Только во вторник судьи в Массачусетсе, Монтане, Пенсильвании, Висконсине и Вашингтоне (округ Колумбия) издали чрезвычайные распоряжения, запрещающие иммиграционным властям действовать в отношении студентов», — говорится в материале.

За последнее время более 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в вузах США лишились своих виз, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные иски и заявления юристов.

Ранее в этот день Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) посоветовала ученым воздержаться от необязательных поездок в США. Особую осторожность посоветовали проявлять тем ученым, чьи страны происхождения находятся в конфронтации с США, кто выражал негативное мнение о политике администрации, чьи исследования могут рассматриваться как противоречащие позиции нынешней администрации США и в чьих проездных документах указан пол, отличный от пола, приписанного им при рождении.