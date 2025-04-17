Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Мир
Третьего чиновника Пентагона отстранили в рамках расследования утечек данных
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Мир
Депутат Колесник заявил о полной деморализации армии Украины к 9 мая
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Армия
Гвардии младший сержант Смольянинов восстановил поврежденную линию связи в зоне СВО
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Интернет и технологии
NYT сообщила о планах США запретить DeepSeek покупать американские технологии
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Общество
Путин выразил благодарность руководству ХАМАС за освобождение заложников
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Эксперты предупредили о возможном падении доллара ниже 80 рублей в апреле

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В апреле рубль может дополнительно укрепиться — в том числе на некоторое время доллар способен уйти ниже 80, если спекулятивные факторы сойдутся, спрогнозировал «Известиям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. При достижении быстрого консенсуса в переговорах «американец» действительно может уйти ниже 80 руб/$, согласен руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Экспорт и надежда на мир: что определит курс рубля во II квартале
Российская валюта по-прежнему будет находиться под влиянием геополитики

«Доллару по силам протестировать отметку 80 — в том числе в связи с налоговым периодом в конце апреля, когда экспортеры будут продавать валюту для уплаты сборов в бюджет. Однако для закрепления показателей нужен очень весомый геополитический позитив. По всей видимости, курс рубля сейчас находится у своих годовых вершин», — считает инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

Однако уже к лету влияние негативных факторов будет перевешивать, опасаются опрошенные «Известиями» эксперты. В первой половине апреля цена российской нефти Urals из Приморска (Балтийское море) падала до $52/барр., напомнил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. К концу месяца ее стоимость снизилась еще более ощутимо. Этот фактор отразится на курсе рубля с лагом в полтора-два месяца.

Тем не менее российской денежной единице с большой вероятностью удастся удержать статус самой динамичной валюты, который есть присвоил Bloomberg в апреле, рассчитывают в «Дом.РФ». Ведь в 2025-й рубль вступил на уровне 113 руб/$. И даже если в декабре он будет торговаться около 100, то это всё равно будет на 10–15% лучше, чем в январе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Весеннее ослабление: доллар может просесть ниже 80 рублей в апреле

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025