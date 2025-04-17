Власти сократят параллельный импорт товаров в РФ

Минпромторг в очередной раз готовится обновить свой приказ о параллельном импорте, который позволяет ввозить иностранную продукцию в страну без разрешения правообладателя. Практически раз в квартал ведомство проводило ротацию брендов в документе, изучая ситуацию с продажами зарубежной продукции. Но этой весной министерство планирует урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки документа. Минпромторг, по сути, изменит его концепцию, добавил он.

Так, на старте, в 2022 году, министерство допускало ввоз в страну целых категорий товаров — одежды, косметики, обуви, алкоголя, фармацевтической продукции и так далее. В этих группах были некоторые исключения, их делали для отдельных брендов, которые по-прежнему работали в России или поставляли продукцию по прямому импорту. Теперь логика приказа меняется: к параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, утверждает другой источник «Известий».

Министерство неслучайно урезает этот канал доставки — отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил собеседник редакции.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что сокращают поток параллельного импорта, ведомство подготовило очередные изменения в необходимый приказ, он уже находится на регистрации в Минюсте. В нем есть информация о кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), часть из которых ограничена конкретными брендами, отметили в ведомстве.

«Параллельный импорт — это гибкий инструмент, который разработали для стабильного обеспечения всей необходимой товарной номенклатурой российской экономики в условиях турбулентности на внешних рынках. По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения», — добавили там.

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На сером фоне: власти сокращают параллельный импорт товаров в РФ