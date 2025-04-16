Маск прокомментировал решение суда в Великобритании о понятии «женщина»
У Великобритании, возможно, всё еще есть надежда после того, как Верховный суд Соединенного Королевства отказался отнести к термину «женщина» трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским). Об этом в среду, 16 апреля, заявил американский миллиардер, основатель корпорации SpaceX Илон Маск.
«Может быть, для Британии всё еще есть надежда», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, позже Маск выразил солидарность с мнением одного из пользователей о том, что Великобритании предстоит пройти долгий путь.
Ранее в этот день заместитель председателя Верховного суда королевства Лорд Пэтрик Ходж сообщил, что было принято единогласное решение о том, что термин «женщина» с правовой точки зрения применим исключительно к биологическим женщинам и не может быть использован к трансгендерам.