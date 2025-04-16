В Великобритании Верховный суд отказал отнести трансгендеров к женскому полу

Верховный суд Великобритании принял единогласное решение о том, что термин «женщина» с правовой точки зрения применим исключительно к биологическим женщинам и не может быть использован к трансгендерам (движение ЛГБТ признано в России экстремистским). Об этом 16 апреля сообщил заместитель председателя Верховного суда Великобритании Лорд Пэтрик Ходж.

Отмечается, что данное дело рассматривалось в рамках иска участниц движения «За женщин Шотландии», которые оспорили решение суда, признавшего, что трансгендерные женщины могут претендовать на гендерные квоты при приеме на работу.

«Единогласное решение этого суда заключается в том, что термины «женщина» и «пол» в законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — приводит его слова издание The Guardian.

При этом Ходж призвал не воспринимать это решение как «триумф одной или нескольких групп общества в ущерб другим».

«Закон о равенстве 2010 года предоставляет трансгендерам защиту не только от дискриминации через защищенную возможность смены пола, но и от прямой дискриминации, косвенной дискриминации и преследований по существу их приобретенного пола», — резюмировал Ходж.

Ранее, 9 февраля, газета The Times сообщала, что правящая в Великобритании Лейбористская партия отложила планы реформ по упрощению юридического процесса смены пола. При этом издание подчеркивало, что вскоре с этими планами могут «тихо попрощаться», потому что данные реформы не являются приоритетом для лейбористов.