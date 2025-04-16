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Маршрут построят: Путин перечислил ключевые задачи нового нацпроекта по космосу

Президент посетил МГТУ им. Баумана, где оценил новые общежития и рассказал студентам о возможных полетах на Марс
Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин
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Новый национальный проект по развитию космической отрасли будет утвержден в самое ближайшее время: его важнейшим направлением станет фундаментальное исследование дальнего космоса, а также обеспечение качественного развития в области ядерной космической энергетики. Об этом Владимир Путин заявил 16 апреля на совещании, посвященном этой теме, в МГТУ им. Баумана. Здесь же он осмотрел новый комплекс общежитий для учащихся и пообщался со студентами. Их, в частности, беспокоило международное партнерство в космической сфере и планы РФ по освоению дальних рубежей. На каких космических проектах сейчас сфокусирована Россия и с кем Владимир Путин сравнил Илона Маска — в материале «Известий».

С кем РФ сотрудничает в космической отрасли

Владимир Путин 16 апреля прибыл в одно из старейших высших технических учебных заведений России — МГТУ им. Баумана, основанный в 1830 году. Сперва глава государства осмотрел несколько университетских объектов, в частности, новый комплекс общежитий «Спектр» и «Стрела». Всего там смогут разместиться до 2,3 тыс. человек, пока туда заселилось примерно 850. Глава государства осмотрел комнаты для студентов, в том числе с ограничениями по здоровью. Помимо жилых помещений, на территории есть коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий.

Затем Владимир Путин пообщался со студентами. Ребята перед президентом держались уверенно. Они с гордостью рассказали главе государства о себе и своих проектах, однако больше их волновала судьба международных космических программ, учитывая, что РФ до недавнего времени активно работала и с Европой. Международная кооперация в космической сфере действительно важна, поэтому Москва активно взаимодействует с партнерами, ответил Владимир Путин. Он также рассказал о планах РФ по сотрудничеству в области космоса: к примеру, Россия активно работает с Китаем и остальными странами БРИКС. Что касается европейцев, то они сами отказались от совместной работы. При этом с США она идет: «Роскосмос» находится в контакте с НАСА, добавил глава государства.

К слову, на европейских станциях и объектах до сих пор используется российское оборудование, в том числе по изучению Марса. Для РФ это направление остается одним из важных, напомнил президент. По словам Владимира Путина, экспедиции на Марс — это грандиозная задача, при реализации которой нужно решить ряд вопросов: это возможность длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе, разработка новых способов передачи информации, обеспечение энергетикой будущих объектов, в том числе тех, что человечество планирует реализовать применительно к Марсу.

— Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно — некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось, — подчеркнул президент.

Ранее генеральный директор РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев говорил, что Роскосмос рассматривает вариант сотрудничества с Илоном Маском по вопросу осуществления полетов на Марс.

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 16 апреля рассказал президенту во время его посещения МГТУ им. Баумана о технологиях, необходимых для покорения дальнего космоса. РФ, по его словам, превосходит США в технологии создания ядерных реакторов, работающих на водороде. Этого достаточно для создания межпланетного буксира. Кроме того, Михаил Ковальчук предложил новый «атомный космический проект 2.0» с акцентом на независимость РФ в околоземном пространстве. «Если взять околоземное пространство, в нем у нас есть всё — мы абсолютно вне конкуренции. Нужно создать станцию-хаб предпланетную для того, чтобы осваивать Луну», — сказал он.

Владимир Путин во время посещения университета также поддержал идею студенческих стажировок на космодромах «Восточный» и «Байконур» и выступил за продление программы, по которой учащиеся МГТУ им. Н. Э. Баумана создают аппараты для изучения космической погоды. По окончании разговора президенту подарили каску с подписями руководителей и лучших студентов университета. Их по традиции вручают выпускникам.

— Студенты нашего университета, когда защищают диплом, надевают белую каску в подтверждение того, что они гордятся статусом и квалификацией инженера. После этого они собирают подписи от своих близких людей, любимых преподавателей, наставников, которые сопровождали их в студенческой жизни» — рассказал «Известиям» проректор по воспитательной работе Дмитрий Сулегин.

Путин сделал ответный жест и расписался на чистой каске, которая останется в вузе на память.

Что войдет в новый нацпроект по развитию космоса

Все предложения студентов глава государства сразу поручил взять в работу на совещании по вопросам развития космической деятельности, которое также прошло в «Бауманке». Владимир Путин считает, что вклад молодежи в развитие отрасли должен возрастать. Причем МГТУ им. Н. Э. Баумана продолжает приумножать лучшие традиции подготовки кадров, поскольку среди выпускников легендарного вуза — целая плеяда прославленных космонавтов, выдающихся ученых и конструкторов. Президент напомнил, что советский инженер Сергей Королев когда-то был студентом этого университета.

— Здесь он не только учился, но и сконструировал модель легкомоторного самолета в качестве дипломной работы. А потом, как известно, три десятилетия спустя вместе с командой единомышленников обеспечил первенство нашей страны в космосе. Так что традиции здесь такие серьезные, фундаментальные, — обратил внимание Владимир Путин.

Планы России в этой сфере должны соответствовать ее историческому статусу передовой космической державы. Президент также обратил внимание на необходимость наращивать потенциал отечественной космонавтики. В частности, нужно увеличивать и лидерство России в сфере использования ядерных энергетических установок в космосе.

— Созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите. И на современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые, большие возможности, — подчеркнул президент.

Еще в марте на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым Владимир Путин обсудил судьбу нового нацпроекта. По его словам, он будет утвержден в самое ближайшее время. Национальный проект охватит все важнейшие для России направления: от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. Он должен ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, создание и развертывание беспилотных систем, пояснил президент.

— Важнейшим направлением национального проекта по развитию космической деятельности должно стать фундаментальное исследование дальнего космоса. У России здесь есть серьезные заделы, развернуты значимые программы. Прежде всего, это орбитальная обсерватория «Спектр-РВ», настоящая космическая лаборатория, которая составляет детальную карту Вселенной, — отметил глава государства.

В новый нацпроект также войдут задачи по обеспечению качественного развития в области ядерной космической энергетики: создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы в различных космических объектах. Также в программу войдет обеспечение поддержки вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний, которые занимаются разработками для многоспутниковых группировок. Такой большой объем работы объясняется тем, что развитие космических технологий сегодня просто невозможно без мощного научного сопровождения, говорит первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

— Среди наиболее перспективных потенциальных направлений исследований внимание будет уделено созданию новых поколений двигателей, работающих на ядерной энергии. Освоение дальнего космоса, а у нашей страны, именно такие амбициозные планы, невозможно без мощных и долго-работающих агрегатов, — сказал депутат «Известиям».

Другая тема — создание новых конструкционных материалов для авиации и космонавтики. Они должны обеспечить длительное нахождение аппаратов в космосе, но так же защитить людей в случае пилотируемых программ, резюмировал депутат.

Космические проекты требуют значительных затрат, но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране. Для решения этого вопроса важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы. «Потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед», — заключил глава государства.

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