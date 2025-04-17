Спрос на новостройки снизился в Москве в марте

Рынок жилья Москвы показал смешанную динамику в марте 2025 года, сообщают эксперты «Метриума», проанализировав данные Росреестра Москвы. Объем сделок с готовым жильем практически не изменился по сравнению с февралем, но снизился в годовом выражении.

В столице в марте на рынке новостроек число сделок сократилось как к февралю, так и к марту 2024 года. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

В первом месяце 2025-го, согласно данным Росреестра Москвы, количество сделок на рынке строящегося жилья составило 6,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Как отметили эксперты, это на 11% меньше, чем в феврале (7,8 тыс.), и на 12% меньше, чем в марте 2024 года (7,8 тыс.).

«В марте мы наблюдаем некоторое снижение спроса на рынке новостроек, что связано с традиционным затишьем после окончания периода высокого сезона. Впрочем, подобная динамика характерна для московского рынка и не вызывает опасений. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация открывает дополнительные возможности для покупателей. Застройщики более гибки в условиях сделок и готовы предоставлять различные преференции, включая рассрочку и скидки», — отметил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

На ипотечном рынке в марте 2025-го было зарегистрировано 10,4 тыс. кредитных сделок, что на 6% меньше, чем в феврале 2025 года (11 тыс. соглашений), но на 12,22% больше, чем в первый весенний месяц 2024-го (9,3 тыс. сделок). По итогам I квартала текущего года было заключено 29,1 тыс. ипотечных сделок — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (26,8 тыс. сделок).

«Несмотря на сохраняющиеся высокие ставки по ипотеке, спрос на нее остается относительно стабильным. В частности, мы видим стабильно высокий спрос на льготные программы, такие как семейная ипотека. Кроме того, застройщики активно развивают собственные программы рассрочек, которые сегодня можно оформить не только на период строительства дома, но и на более длительный срок, что позволяет клиентам оптимизировать свои расходы и приобрести жилье на более выгодных условиях», — уточнил акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

На рынке готового жилья (введенные в эксплуатацию новостройки и вторичное жилье) в марте 2025 года было зарегистрировано 12,4 тыс. договоров купли-продажи, что всего на 2% больше, чем в феврале 2025 года (12,1 тыс.), и на 3,16% меньше, чем в аналогичный месяц 2024 года (12 тыс. сделок).

«В марте динамика рынка жилья Москвы заметно замедлилась, что отражает общую тенденцию на рынке недвижимости. Однако стоит отметить, что даже в более сложные периоды рынок новостроек Москвы демонстрировал достаточную устойчивость. Сейчас ключевую роль в поддержании спроса играют программы рассрочки от застройщиков», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в ближайшие месяцы можно ожидать новых мер государственной поддержки рынка, направленных на стимулирование спроса. В частности, обсуждается расширение условий семейной ипотеки и законодательное регулирование рассрочки, что может положительно сказаться на динамике рынка, добавил эксперт.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 4,5%, до 473 300 рублей, в элитном и делюкс-классе — поднялся на 9,5%, до 2,33 млн рублей.