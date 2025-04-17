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В Россельхозбанке сообщили о росте выручки в агросекторе РФ

Глава РСХБ: выручка агросектора России с 2000 года выросла в 20 раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За 25 лет Россия добилась больших успехов в развитии агросектора. Выручка отрасли увеличилась более чем в 20 раз, производство по основным категориям — до 7,5 раза, а доля импорта на внутреннем рынке снизилась более чем в два раза до 10–15%. Об этом сообщил «Известиям» 17 апреля председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Годовая выручка АПК выросла, по нашим оценкам, более чем в 20 раз — до 16,6 трлн рублей, в том числе благодаря реализации экспортного потенциала нашей страны. Из крупного импортера продовольствия мы перешли в топ ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Наши аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно завоевывают новые рынки», — сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Он напомнил, что еще в 2000 году Россия зависела от импорта зерновых, в то время как в 2022 году удалось добиться рекордного в новейшей истории страны урожая — почти в 158 млн т зерна. Россия также стала крупнейшим экспортером пшеницы.

За 25 лет производство растительного масла выросло в 7,6 раза с 1,37 млн т до 10,4 млн т, а сахара из сахарной свеклы — в 4,3 раза — до 6,9 млн т. Импорт этих продуктов сократился до минимума. Также производство овощей выросло практически в 1,5 раза, бахчевых — в 3,2 раза, до 1,6 млн т.

Производство мяса увеличилось с 7 млн т в 2000 году до рекордных 16,9 млн т в 2024 году (в 2,4 раза). Доля импорта говядины сократилась с 50 до 15%, мяса птицы — с 30 до 5%, импорт свинины — с 40% до уровня менее 1%.

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Ранее, 12 марта, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что на финансирование агропрома и развитие сельских территорий правительством предусмотрено в 2025 году более 530 млрд рублей. Он добавил, что с текущего года Минсельхоз России приступил к реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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