Патрушев рассказал о финансировании агропромышленного комплекса в 2025 году

На финансирование агропрома и развитие сельских территорий правительством предусмотрено в 2025 году более 530 млрд рублей. Об этом 12 марта вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию.

«Сохраняются все основные инструменты поддержки, в том числе льготное кредитование. В преддверии посевной выделено 42 млрд рублей на субсидирование новых льготных кредитов, из них 34 млрд — на «короткие» кредиты. Они могут быть использованы в том числе для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобрений», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер проинформировал и о текущем состоянии отрасли сельского хозяйства. По его словам, посевы озимых культур в РФ на 87% находятся в удовлетворительном состоянии.

«Сейчас агропромышленный комплекс вступает в фазу весенних полевых работ. В целом аграрии обеспечены ресурсами для их проведения. Отдельно отмечу, что, несмотря на крайне сложные погодные условия 2024 года, 87% озимых сохранились в нормальном состоянии», — подчеркнул он.

Также заместитель председателя правительства России рассказал о национальных проектах. Так, с текущего года Минсельхоз России приступил к реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он включает пять основных направлений, среди которых развитие селекции и генетики, мероприятия по увеличению доли отечественных ветпрепаратов, обеспечению аграриев российской сельхозтехникой и оборудованием. Отдельное направление связано с развитием кадрового потенциала.

Ранее, 31 января, директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина рассказала, что в РФ озимые находятся в хорошем состоянии. При этом сбор зерна в РФ в 2025 году может составить минимально 120 млн т, максимально — 125 млн т.