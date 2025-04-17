Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России, говорится в результатах исследования аналитиков «МегаФона» и Корпорации «Туризм.РФ», с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

Аналитики отметили, что с декабря по середину апреля мобильный трафик в горнолыжных локациях вырос на 16%, а турпоток — на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

Красная Поляна остается самым популярным круглогодичным курортом страны. По итогам горнолыжного сезона-2024/25 мобильный трафик россиян здесь вырос почти на четверть (+24%). Чаще всего сюда приезжают лыжники и сноубордисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

«Еще 15 лет назад Сочи ассоциировался исключительно с пляжным отдыхом в летний период. Олимпиада и последующий небывалый всплеск внутреннего туризма сделали город местом круглогодичного отдыха миллионов туристов. Прибрежный и горный кластеры стали примером для всей страны, как нужно развивать туристические территории. И сегодня, отмечая рост популярности горнолыжного туризма, можно констатировать, что в России формируются новые точки притяжения туристов, и это, безусловно, важный тренд», — отметил директор по связям с общественностью и маркетингу Туризм.РФ Дмитрий Смиркин.

На вторую и третью строчку рейтинга попали курорты Карачаево-Черкесии — за год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23% и 9% соответственно, что позволило им в этом сезоне обойти популярные сибирские зимние курорты. По данным оператора, самые частые гости курортов Карачаево-Черкессии — жители юга России и Поволжья.

Четвертое место занимают трассы Приэльбрусья, которые особенно популярны у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. На трассах высшей точки Европы путешественники «прокачали» на 9% больше дата-трафика, чем годом ранее.

Замыкает топ-5 горнолыжных курортов России Шерегеш, который показал рост на 13% по потреблению мобильного интернета. Чаще остальных эти трассы выбирают жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что более половины опрошенных россиян (55%) предпочитают самостоятельное планирование путешествия. При этом 23% респондентов доверяют планирование туристическим компаниям. Еще 19% полагаются на помощь друзей или близких, а 3% используют информацию из блогов и специализированных приложений. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».