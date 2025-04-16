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Жителю Приамурья вынесли приговор за гибель женщины-пешехода в пьяном ДТП

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Суд в Амурской области вынес приговор 29-летнему жителю Октябрьского района, который сел за руль в состоянии опьянения, его автомобиль столкнулся с другим и сбил женщину-пешехода, позже скончавшуюся в больнице. Об этом региональная прокуратура сообщает в среду, 16 апреля.

Авария произошла 4 ноября 2024 года в селе Варваровка. Установлено, что пьяный 29-летний местный житель сел за руль недавно приобретенного авто, выехал на перекресток, не сбавляя скорости, и начал поворачивать.

«В результате маневра виновника произошло столкновение с двигающимся по главной дороге встречным автомобилем, от которого автомобиль подсудимого отбросило в сторону, где произошел наезд на 64-летнюю женщину-пешехода», — говорится в сообщении.

Пенсионерка получила различные травмы и была госпитализирована. Спустя некоторое время ее состояние ухудшилось, женщина скончалась, пишет ИА PriamurMedia.

Автомобилист признан виновным по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством»).

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и запретил ему управлять транспортом в течение двух с половиной лет. Также он должен выплатить 1 млн рублей представителю потерпевшего.

Ранее в этот же день сообщалось, что суд во Владивостоке вынес приговор водителю автобуса, который сбил мотоциклиста. Пострадавший 19-летний молодой человек скончался в больнице.

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