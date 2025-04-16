Во Владивостоке водителя автобуса признали виновным в гибели мотоциклиста

Суд во Владивостоке признал виновным водителя автобуса, по чьей вине погиб мотоциклист. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

«В судебном заседании установлено, что вечером 11 сентября 2024 года в районе дома на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке осужденный, управляя автобусом, осуществляющим перевозку пассажиров по регулярному маршруту, нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с мотоциклистом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пострадавший в аварии мотоциклист скончался в больнице.

Суд приговорил водителя автобуса к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

15 апреля два человека погибли в ДТП в Новороссийске. Авария произошла утром 15 апреля на пересечении Анапского шоссе и улицы Шиллеровской. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2104 во время поворота столкнулся с машиной Mercedes. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.