На Земле началась сильная магнитная буря
Сильная магнитная буря началась на Земле, об этом сообщает Институт космических исследований Российской академии наук. Зарегистрированы колебания поля уровня G2.3. По шкале космической погоды, буря относится к средней и сильной, передает телеканал «Известия». Геомагнитные всплески могут влиять на спутники и энергосистемы. Метеозависимым людям советуют следить за самочувствием. Магнитные колебания продлятся до утра четверга, говорится в сообщении.
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