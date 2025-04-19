Во сколько сегодня сходит Благодатный огонь в храме Гроба Господня

Благодатный огонь — одно из самых почитаемых чудес в христианском мире, которое ежегодно происходит в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году это событие состоится сегодня, 19 апреля.​

Накануне церемонии в Кувуклии — часовне, возведенной над местом погребения Иисуса Христа, — погасили свечи. Погребальное ложе Господа укрыли ватой, а часовню запечатали местные полицейские.

Сама церемония начинается днем. Иерусалимский патриарх и священнослужители преодолевают маршрут последнего дня Иисуса на Земле, после чего процессия трижды обходит Кувуклию.

Перед входом в Кувуклию патриарх проходит проверку на отсутствие источников огня. После этого двери часовни запечатываются и начинается молитва о ниспослании Благодатного огня.​

Время ожидания схождения огня может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов.

Когда огонь сходит, патриарх зажигает от него свечи при помощи ваты и выносит их к верующим. Считается, что в первые минуты после схождения огонь не обжигает, и паломники могут свободно прикасаться к нему.​

В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля, соответственно, схождение Благодатного огня ожидается сегодня, 19 апреля, в Великую субботу.​

Церемония начнется около 13:00 мск. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на федеральных телеканалах и сайте «Известий».

После схождения огонь будет доставлен специальными рейсами в различные страны, включая Россию, где его встретят в храмах и монастырях.​