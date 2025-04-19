Реклама
Прямой эфир
Мир
Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию
Мир
ЕС отложил принятие ограничительных мер против американских IT-корпораций
Общество
Путин включил Дмитрия Баканова в состав Военно-промышленной комиссии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Состоятельные американцы начали выводить деньги в банки Швейцарии из-за пошлин
Общество
Яхтенный поход «Россия на Балтике» пройдет летом 2025 года
Мир
Правительство Великобритании сообщило о телефонном разговоре Стармера и Трампа
Армия
В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки
Спорт
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Мир
Шор назвал задержание архиепископа Маркела трусливым поступком Кишинева
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Мир
Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе
Мир
Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине
Общество
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля
Спорт
Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта

Во сколько сегодня сходит Благодатный огонь в храме Гроба Господня

0
EN
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Благодатный огонь — одно из самых почитаемых чудес в христианском мире, которое ежегодно происходит в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году это событие состоится сегодня, 19 апреля.​

Накануне церемонии в Кувуклии — часовне, возведенной над местом погребения Иисуса Христа, — погасили свечи. Погребальное ложе Господа укрыли ватой, а часовню запечатали местные полицейские.

Сама церемония начинается днем. Иерусалимский патриарх и священнослужители преодолевают маршрут последнего дня Иисуса на Земле, после чего процессия трижды обходит Кувуклию.

Перед входом в Кувуклию патриарх проходит проверку на отсутствие источников огня. После этого двери часовни запечатываются и начинается молитва о ниспослании Благодатного огня.​

Время ожидания схождения огня может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов.

Когда огонь сходит, патриарх зажигает от него свечи при помощи ваты и выносит их к верующим. Считается, что в первые минуты после схождения огонь не обжигает, и паломники могут свободно прикасаться к нему.​

В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля, соответственно, схождение Благодатного огня ожидается сегодня, 19 апреля, в Великую субботу.​

Церемония начнется около 13:00 мск. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на федеральных телеканалах и сайте «Известий».

С Пасхой: лучшие открытки и душевные картинки

После схождения огонь будет доставлен специальными рейсами в различные страны, включая Россию, где его встретят в храмах и монастырях.​

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025