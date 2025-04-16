Двукратный призер ОИ российский пловец Колесников получил нейтральный статус
Двукратный призер Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников получил нейтральный статус Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом 16 апреля заявила пресс-служба организации.
В ее сообщении, которое приводит ТАСС, уточняется, что спортсмен занял первое место на чемпионате России в плавании на дистанции 100 м на спине. Теперь он сможет принять участие в чемпионате мира. Соревнование пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
Климент Колесников является действующим мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине, а также трехкратным призером чемпионатов мира и двукратным призером Олимпийских игр – 2020 в Токио.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
В конце марта 2023 года исполком МОК посоветовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Было предложено отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ.
Между тем занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.