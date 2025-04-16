Водолазы обследовали больше половины пляжей перед сезоном в Тульской области
Водолазы обследовали больше половины пляжей перед купальным сезоном в Тульской области. Рекреационные территории будут подготовлены к 20 апреля.
Всего в Тульской области организовано 70 пляжей. В 2025 году появятся пять дополнительных пляжей в Алексине, Ефремове, Кимовском, Куркинском и Щекинском районах. Их осмотр должен завершиться до 15 мая, пишет ТСН24.
В 2024 году во время купания в несанкционированных местах погибли 30 человек.
В Ессентуках (Ставропольский край) подготовка к высокому туристическому сезону началась в середине марта. Специалисты обновили стенды с картами пешеходных маршрутов и лечебных терренкуров.