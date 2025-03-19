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Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Ессентуки начали готовить к курортному сезону

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Подготовка к высокому туристическому сезону стартовала в Ессентуках (Ставропольский край). Сейчас идет обновление стендов с картами пешеходных маршрутов и лечебных терренкуров. Об этом заявил мэр Владимир Крутников в своих соцсетях, сообщает ИА StavropolMedia.

«В этом году добавили к схеме еще и визуализацию и краткую историю достопримечательностей, куда непременно нужно заглянуть», — сказал градоначальник.

Ранее в марте «Известия» писали, что регионы получат 27 млрд на фестивали и развитие нацмаршрутов. Субъекты РФ получат деньги по конкурсу и на приоритетные для них проекты: строительство инфраструктуры, обустройство пляжей, создание кемпстоянок, благоустройство центров городов.

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