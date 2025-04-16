Баскетболистка Косу назвала невероятным моментом выбор «Миннесотой» на драфте WNBA

Форвард сборной России по баскетболу и екатеринбургского клуба УГМК Анастасия Олаири Косу в беседе с «Известиями» назвала невероятным моментом выбор команды «Миннесота Линкс» в ее пользу на драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) 14 апреля.

«Это невероятный момент, меня выбрали на драфте WNBA под 15-м номером команды «Миннесота Линкс». Я хочу сказать спасибо всей стране за поддержку, веру в меня», — поделилась она.

Баскетболистка также выразила благодарность своей семье, которая оставалась на ее стороне в важные моменты. По словам Косу, без поддержки родных и близких у нее не получилось бы достичь такого результата.

Кроме того, спортсменка поблагодарила баскетбольный клуб УГМК за вклад в ее развитие, а также родной город Курск, спортивную школу и курскую команду «Динамо», где она начинала свой путь.

«Впереди меня ожидает много работы, и я буду с гордостью представлять свою страну», — заключила баскетболистка.

Косу является трехкратной чемпионкой России (2021/22–2023/24), четырехкратной обладательницей Кубка России (2021/22–2024/25) и трехкратной обладательницей Суперкубка России (2022–2024). В 2024 году ее признали MVP Суперкубка. В сезоне-2024/25 спортсменка провела 34 матча в Премьер-лиге, в среднем набирая 9,5 очка, 5,1 подбора, 1,2 передачи, 1,8 перехвата и один блок-шот.