Синоптик сообщил о температурном рекорде для 16 апреля в Москве

В Москве 16 апреля был установлен рекорд тепла для этой даты за всю историю наблюдений. Об этом 16 апреля сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой», — написал он в Telegram-канале.

По словам Леуса, в столице к 14:00 температура достигла отметки +21,2 градуса, и это на 0,2 градуса теплее прежнего достижения этого дня, которое держалось с 1920 года.

«Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров» — добавил синоптик.

В этот же день в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в столице в среду днем будет колебаться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +6. В Московской области днем ожидалось от +16 до +21 градуса, а ночью температура может упасть до +3.