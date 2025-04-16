В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +21 градуса в Москве 16 апреля
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- В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +21 градуса в Москве 16 апреля
Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 16 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +6.
В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градуса, а ночью температура может упасть до +3.
Ожидается южный ветер со скоростью 3–8 м/c.
Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.
Ранее, 14 апреля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на неделе с 14 по 20 апреля температура воздуха начнет стремительно расти в Москве и области. Так, уже к субботе в столице ожидается +20…+22 градуса.