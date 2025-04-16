Совфед одобрил закон об освобождении от призыва в армию служивших в ДНР и ЛНР
Совет Федерации на пленарном заседании 16 апреля одобрил закон, освобождающий от призыва на срочную военную службу граждан России, проходивших военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР).
Документ устанавливает, что призыву не подлежат граждане РФ, не состоящие в запасе и проходившие службу в Вооруженных силах ДНР, Народной милиции ЛНР, а также в других воинских формированиях и органах обеих республик.
Кроме того, освобождаются от призыва те граждане России, которые на протяжении не менее шести месяцев принимали участие в боевых действиях по решению властей ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.
Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и был инициирован группой депутатов Госдумы. Уточняется, что закон был одобрен единогласно.
Ранее, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв на военную службу с 1 апреля по 15 июля российских граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Отмечается, что призвать планируется 160 тыс. россиян.