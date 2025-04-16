Карта спецоперации на Украине 16 апреля
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 апреля можно в материале «Известий».
Отмечается, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Калиново в ДНР, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказало Минобороны.
Кроме этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 859 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 718 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 172 единицы специальной военной автомобильной техники.
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