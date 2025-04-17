Россияне стали тратить больше денег на товары для дачи

С начала года россияне на 17% увеличили траты на садовые и дачные принадлежности. При этом число приобретений таких товаров выросло на 18%, а средний чек практически не изменился и составил 601 рубль. Это следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

Эксперты объяснили общий рост трат сезонным спросом на инвентарь для сада и огорода, на саженцы деревьев и кустарников, растения в горшках, семена и луковицы цветов, а также на удобрения и пестициды. Кроме того, россияне все больше проводят время на даче, что обусловило увеличение затрат на сопутствующие товары.

В то же время аналитики обратили внимание на то, что на рынке выросло число отечественных производителей с оптимальными ценами на продукцию растениеводства и семеноводства.

«При этом порядка 76% таких покупок совершают женщины. Однако средний чек прекрасного пола на 39% ниже, чем у мужчин. Эксперты Почта Банка объясняют это тем, что женщины чаще выбирают недорогие товары, к примеру определенные сорта растений и цветов. В то же время в основном мужчины покупают более дорогостоящую садовую технику и инвентарь», — добавили в кредитной организации.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что среди опрошенных жителей России 45% имеют в собственности дачу или участок. Еще 12% планируют арендовать дачу или дом на летний сезон, а 17% хотят купить такую недвижимость. Об этом говорится в результатах опроса «Яндекс Рекламы».