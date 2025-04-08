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Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал о намерении купить дачу в этом году

Опрос: каждый пятый россиянин намерен купить частный дом или дачу в этом году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Среди опрошенных жителей России 45% имеют в собственности дачу или участок. Еще 12% планируют арендовать дачу или дом на летний сезон, а 17% планируют покупку, говорится в результатах опроса «Яндекс Рекламы», с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля.

В то же время ремонт на даче планируют делать в этом году 39% респондентов, из них 79% будут заниматься косметическим ремонтом дачного домика, 20% — капитальным, а 31% — ремонтом других помещений на участке. Строить что-либо на своем дачном участке в этом году планирует каждый третий владелец дачи.

«Пик покупок товаров для строительства придется на апрель: треть пользователей планирует озадачиться выбором материалов именно в это время. В среднем на строительство и ремонт в этом году дачники планируют потратить 124 тыс. рублей. При этом 8% готовы потратить более 300 тыс. [рублей]. На товары для дачи и участка пользователи готовы в среднем потратить 42 тыс. [рублей]», — отметил индустриальный лидер категории DIY в «Яндекс Рекламе» Леван Тодуа.

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Выбор и покупка товаров для ремонта зачастую происходят в интернете. С поисковой строки его начинают 43% пользователей, 41% ищут на сайтах интернет-магазинов, а 37% — в приложениях. Как уточнили эксперты, в среднем от начала поиска до покупки товара для ремонта проходит 26 дней. За это время человек посещает около 13 сайтов и задает поиску 21 запрос.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилья на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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