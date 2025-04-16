Минимум 100 человек погибли при крушении парома в ДРК
В результате крушения пассажирского парома в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли по меньшей мере 100 человек. Об этом 16 апреля сообщил портал 7SUR7.
Там отметили, что инцидент произошел на реке Конго, в районе города Мбандака. По данным издания, причиной кораблекрушения стал пожар, но почему произошло возгорание — пока неизвестно.
«Пожар вспыхнул на пароме в Мбандаке. Уже погибло 100 человек. По всей видимости, окончательный итог будет значительно печальнее», — заявил политический деятель Джозеф Локондо.
В январе СМИ сообщили, что четыре человека погибли и семеро пропали без вести в результате крушения судна в Чили. На момент инцидента на борту находилось около 32 пассажиров.