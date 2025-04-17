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Что категорически нельзя делать в Страстную пятницу

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Фото: РИА Новости/ Илья Наймушин
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Страстная пятница — особенный день Страстной недели, день глубокой скорби и тишины. В этот день христиане вспоминают страдания и крестную смерть Иисуса Христа.

В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. С этим траурным днем связано множество обычаев, традиций и строгих запретов, сформировавшихся в православной культуре на протяжении веков.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 18 апреля

Этот день посвящен скорби в связи со смертью Спасителя. Любые развлекательные мероприятия, громкая музыка и веселье в этот день считаются неуместными. Даже на бытовом уровне принято соблюдать тишину и сдержанность.

Воцерковленным людям запрещены мясо и продукты животного происхождения. Хотя Великий пост и без того исключает такие продукты, Страстная пятница — день особенно строгого поста. Многие верующие в этот день вообще отказываются от еды до выноса Плащаницы (обычно в середине дня) или до вечера.

Даже обычные ссоры в семье, грубые слова или внутреннее раздражение считаются в Страстную пятницу особенно тяжелым проступком. В этот день крайне важно сохранять мир, терпение и благожелательность.

По народной традиции особенно строго запрещается в этот день копать землю, сажать растения, работать с острыми предметами. Верующие стараются даже не подметать пол и не стирать белье. Это не значит, что труд сам по себе греховен, но день настолько свят, что его стараются максимально посвятить молитве и размышлению. Тем не менее, если уборка необходима и не мешает молитве, ее можно сделать.

Не рекомендуется заниматься рукоделием и шитьем. Любые острые и колюще-режущие предметы в этот день ассоциируются с распятием Христа. Существует поверье, что любое рукоделие в Страстную пятницу может принести неудачу или несчастье.

Лучше перенести все важные решения, сделки и крупные покупки на другой день. Считается, что начинания в этот день не получат благословения и могут обернуться проблемами.

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Духовный смысл запретов в Страстную пятницу

Как рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви, протоиерей Максим Козлов, не стоит следовать расхожим советам убирать дом и красить яйца строго в определенные дни недели.

«Порой публикуемые неразумно в СМИ представления о том, что в четверг Страстной недели нужно мыться, в среду нужно начать варить и красить яйца, в пятницу еще что-то делать — это даже не какие-то традиции народно-деревенской культуры, а фольклор советского времени, не имеющий никакого отношения к практике церковной жизни. Ничего этого делать в определенный день не нужно. Более того, если будет выбор между этим и молитвой, храмом, лучше идти в храм», — сказал Козлов.

По его словам, во время Страстной недели можно даже отложить подробную исповедь. «Во время Страстной недели при сохранении физического поста у верующих меняется ракурс: человек в этот период не должен думать о себе, не стоит даже сосредотачиваться на собственном покаянии, самоанализе, это не время для подробной исповеди. День за днем Страстной недели мы вместе со Христом, с Божией Матерью, апостолами проживаем вехи главнейших дней земной жизни Спасителя, потому эти дни названы великими. Каждый христианин должен постараться прожить эти дни так, чтобы наполнение этого дня, евангельское событие было в его жизни хотя бы в этот день главным», — призвал священник.

Сосредоточенность на жертве Христа. Все ограничения направлены на то, чтобы помочь человеку отвлечься от мирского, бытового и сосредоточиться на главном — на жертве, которую Христос принес ради спасения всего человечества от сотворения мира. Это не просто траур по трагическому событию, а глубокое осознание любви и милости Божией.

Символическое единение с Христом. Когда человек отказывается от работы, веселья или даже простой еды, он выражает свою солидарность с теми страданиями, через которые прошел Спаситель. Это форма соучастия, которая делает веру более живой и глубокой.

Смирение и внутреннее очищение. Отказ от пищи и комфорта — это не наказание, а способ дисциплины, внутреннего очищения. Такой пост помогает настроиться на молитву, избавиться от суеты и страстей.

Приглушение эгоизма. Ссоры, раздражение, бытовые заботы — всё это проявления человеческого эго. Страстная пятница зовет к смирению, прощению и духовному преображению. Именно в такие дни человек может взглянуть на себя со стороны и задуматься о вечных вещах.

Временное замедление жизни. Отказ от дел и суеты позволяет замедлиться, почувствовать течение времени и дать себе возможность пережить день не как очередную дату в календаре, а как священный момент истории.

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