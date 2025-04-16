Мишустин пообещал поддержку проектам по созданию способного к самообучению ИИ
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- Мишустин пообещал поддержку проектам по созданию способного к самообучению ИИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 апреля пообещал оказать поддержку проектам по созданию искусственного интеллекта (ИИ), который способен самообучаться.
«Уже стартовал новый отбор исследовательских центров. Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению. Чтобы, как подчеркивал президент [РФ Владимир Путин], на равных участвовать в мировой гонке по его созданию», — отметил он в видеообращении к участникам пятого ежегодного форума Data Fusion.
По словам Мишустина, правительство РФ ожидает от новаторов достойных результатов.
Победители, которые будут определены в июне, получат поддержку в общем размере порядка 4,5 млрд рублей на два года. Отмечается, что соответствующая цифра будет действовать при условии софинансирования со стороны индустриальных партнеров в размере 30% от гранта.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 14 апреля сообщил о намерении Китая развивать партнерство с Россией в сфере технологий ИИ. По его словам, Пекин и Москва как партнеры «по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию в новую эпоху» договорились укреплять диалог и сотрудничество в сфере развития, безопасности и регулирования ИИ.