Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Китай намерен развивать партнерство с Россией в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ), об этом 14 апреля сообщил посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй.
«Будем стремиться преодолеть преграды путем налаживания сотрудничества, строить будущее на принципах инклюзивности и совместно создавать новую главу в истории сообщества единой судьбы человечества в эпоху искусственного интеллекта», — цитирует дипломата ТАСС.
Он отметил, что КНР и Россия, будучи партнерами «по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию в новую эпоху», договорились укреплять диалог и сотрудничество в сфере развития, безопасности и регулирования ИИ. Как подчеркнул Ханьхуэй, бесконтрольное развитие ИИ в США способно привести человечество к катастрофе.
«Обе страны выступают против монополизации технологий, применения односторонних принудительных мер, направленных на сдерживание развития ИИ в отдельных государствах, и разрыва глобальных цепочек поставок в этой области», — подчеркнул посол.
Также Ханьхуэй отметил, что Китай предложил сотрудничать в создании глобальной системы управления ИИ, чтобы разработать общие нормы пользования и обеспечить одинаковый доступ к возможностям нейросетей для каждого. По его словам, искусственный интеллект уже сейчас помогает человечеству развиваться и является «ключевым двигателем научно-технической революции».
21 февраля президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что необходимо создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития ИИ. Он отметил, что искусственный интеллект определяет развитие всех сфер и производит настоящую революцию, в том числе в химии и материаловедении. При этом сроки внедрения новых материалов ИИ нужно уменьшить до 2–3 лет в России.