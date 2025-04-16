Боевика ВСУ приговорили к 15 годам лишения свободы за теракт в Курской области
Суд признал боевика 110-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Долинко виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом 16 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«Следствием и судом установлено, что 20 августа 2024 года Долинко в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию Российской Федерации», — написали в Telegram-канале ведомства.
По словам СК, используя автомат АК-74, он запугивал местных жителей, а также участвовал в блокировании деревни Спальное, где были оборудованы наблюдательно-огневые позиции для последующих атак на гражданскую инфраструктуру России. Военнослужащего задержали 25 августа 2024 года в ходе боевых действий.
Суд назначил ему 15 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
12 апреля следователи предъявили обвинение троим украинским военным, обстреливавшим село Ольговка в Курской области. Уточняется, что фигуранты незаконно вторглись на территорию России. Они, исполняя приказы командиров, обстреливали жилые дома села Ольговка, где находились мирные жители. В результате их действий не менее четырех человек погибли, а также была повреждена гражданская инфраструктура.