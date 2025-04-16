Стоимость фьючерса на золото впервые превысила $3,3 тыс. за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золота превысила $3,3 тыс. за тройскую унцию, тем самым обновив исторический максимум. Об этом 16 апреля свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.
Из данных торгов следует, что этим утром стоимость выросла почти на 2% и составила $3 302,7 за тройскую унцию, позднее она снизилась до $3 302,7.
По состоянию на 08:09 мск, цена июньского фьючерса увеличилась на $62,3, что эквивалентно 1,92% по сравнению с предыдущим закрытием.
Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с «Известями» 11 апреля связала увеличение стоимости драгоценного металла с ростом опасений относительно воздействия пошлин на глобальную экономику. По ее словам, это сделало золото более привлекательным активом для инвесторов, ищущих надежное убежище.