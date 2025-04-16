Четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области
При возгорании частного дама в городе Златоусте Челябинской области погибли четыре человека. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«16 апреля 2025 года поступило сообщение о загорании частного жилого дома в городе Златоусте, СНТ «Металлург-1». На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение дома на всей площади. В результате пожара погибли четыре человека, личности устанавливаются», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в операции по тушению пожара были задействованы 44 человека, а также 14 единиц техники. Обстоятельства и причина возгорания в настоящий момент выясняются.
14 апреля на Урале при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и пострадал ребенок. Пожар произошел в Ревде Свердловской области на улице Ильича. Информация о возгорании в частном доме поступила на пульт около 19:00 по местному времени (17:00 мск). В ходе тушения спасатели обнаружили тела женщины 1954 года рождения и мужчины 1987 года рождения.