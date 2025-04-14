На Урале при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и пострадал ребенок
В городе Ревда Свердловской области в результате пожара в частном доме погибли мужчина и женщина, а также пострадал ребенок 2020 года рождения. Организована проверка, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Пожар произошел вечером в понедельник, 14 апреля, на улице Ильича. Информация о возгорании в частном доме поступила на пульт около 19:00 по местному времени (17:00 мск).
В ходе тушения спасатели обнаружили тела женщины 1954 года рождения и мужчины 1987 года рождения. Оба находились без признаков жизни.
Также в горящем доме нашли ребенка 2020 года рождения. Его госпитализировали, состояние пострадавшего тяжелое, пишет ИА «Ура.ру».
По факту случившегося прокуратура организовала проверку и взяла на контроль проведение доследственной проверки, которую начали органы предварительного расследования. Обстоятельства и точная причина возгорания устанавливаются.
9 апреля сообщалось о пожаре в многоквартирном жилом доме в Малышевском муниципальном округе Свердловской области. В результате погиб один человек.