Посольство КНР в Аргентине обвинило США в клевете после визита Бессента в страну

Посольство Китая в Аргентине обвинило Соединенные Штаты в попытке помешать отношениям КНР с другими странами из-за риторики министра США Скотта Бессента во время официального визита. Соответствующее заявление 15 апреля опубликовано на сайте дипведомства.

«Во время своего визита в Аргентину 14-го числа министр финансов США Бессент злонамеренно оклеветал и опорочил нормальное сотрудничество Китая с другими странами. Посольство Китая в Аргентине крайне недовольно и решительно выступает против этого», — говорится в заявлении.

Уточняется, что недовольство вызвали высказывания Бессента о «хищнических соглашениях» и «долговых ловушках», которые якобы навязываются властями КНР.

«Китай всегда осуществлял практическое сотрудничество с Аргентиной в различных областях, включая валютные свопы, на основе взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», — сообщили в посольстве.

15 апреля президент США Дональд Трамп подверг критике запрет, вынесенный правительством КНР для авиакомпаний страны, на закупку самолетов американской корпорации Boeing. Американский лидер также подчеркнул, что «на линии фронта с противниками, такими как Китай, всякий раз, когда начинаются торговые переговоры или, в данном случае, торговая война», всегда оказываются фермеры, и пообещал защищать их интересы.