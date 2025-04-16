В Приморье мужчину осудили за жесткое обращение с собакой
Мировой судья Ольгинского судебного района признал жителя Приморья виновным в жестком обращении с собакой. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«В судебном заседании установлено, что в октябре 2024 года фигурант решил избавиться от своей собаки, поскольку она периодически срывалась с привязи, и нанес ей множественные удары металлической трубой по голове», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В результате собака погибла. Владельца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель»).
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Ранее, 1 апреля, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, сбросившего своего кота с четвертого этажа. По данным прокуратуры, около 00:30 30 марта обвиняемый из хулиганских побуждений выбросил животное из окна своей квартиры на 2-й улице Марьиной Рощи.
До этого сообщалось, что злоумышленник объяснил свой поступок тем, что устал ухаживать за питомцем и тратить деньги на его содержание. Кота забрала к себе неравнодушная девушка, которая позаботится о его лечении после падения.