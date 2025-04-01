В отношении выбросившего кота из окна многоэтажки москвича возбудили дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, сбросившего своего кота с четвертого этажа. Об этом 1 апреля сообщила столичная прокуратура.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «г», ч. 2, ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным с публичной демонстрацией»).

«По постановлению Останкинской межрайонной прокуратуры уголовное дело изъято из органа дознания и передано для производства предварительного следствия», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, около 00:30 30 марта обвиняемый из хулиганских побуждений выбросил животное из окна своей квартиры на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия мужчина снял на камеру и выложил в социальной сети.

В надзорном ведомстве добавили, что москвич признал свою вину по уголовному делу.

До этого сообщалось, что злоумышленник объяснил свой поступок тем, что устал ухаживать за питомцем и тратить деньги на его содержание. Кота забрала к себе неравнодушная девушка, которая позаботится о его лечении после падения.