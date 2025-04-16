Власти Багамских островов временно запретили посадку ракет Falcon 9 на своей территории
Власти Багамских островов ввели временный запрет на посадку на территории государства ракет Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Об этом 16 апреля сообщил глава отдела коммуникаций канцелярии премьер-министра страны Латре Л. Раминг в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Сегодня правительство Багамских островов объявило через департамент экологического планирования и защиты о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 на Багамах до завершения полного расследования после запуска», — заявил он.
Уточняется, что дальнейшие разрешения не будут выдаваться до тех пор, пока не будет проведена «полная экологическая оценка» ситуации.
27 февраля SpaceX отправила ракету Falcon 9 с посадочным модулем Nova-C к Луне. Запуск состоялся с космодрома во Флориде, ракета вышла на орбиту. Nova-C оснащен приборами для изучения органики и структуры лунного грунта. На аппарате установлен передатчик Nokia 4G для тестирования связи на Луне. NASA планировало отправить луноход в этот район, но в прошлом году агентство отменило миссию.