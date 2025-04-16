Инженеры ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении
Военные инженеры группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) роботом-камикадзе в Харьковской области. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.
«Решил для себя сделать так, чтобы силами роботов убирать опорные пункты. Начиналось всё с колена: сварка, болгарка, куски профиля. Начали что-то собирать, придумывать. Подсмотрели там-там, что-то где-то как-то доработали, и получилось», — рассказал командир боевой группы с позывным Батя.
Уточняется, что труднодоступный опорный пункт ВСУ был обнаружен в ходе разведки. Перед применением наземного робота военнослужащие настроили связь, увеличили запас хода за счет дополнительных аккумуляторов, а также провели тестирование.
После расчет довел робота-камикадзе к цели. Он проник в блиндаж к противнику и произвел контролируемый подрыв противотанковой мины ТМ-62, уничтожив личный состав противника.
Ранее, 13 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в Херсонской области.