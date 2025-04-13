Расчеты пушки «Мста-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчеты 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что российские операторы БПЛА выявили позиции украинских боевиков, после чего оперативно передали координаты артиллеристам. Расчеты развернули орудие и нанесли огневое поражение противнику.
Когда командный пункт подтвердил уничтожение целей, артиллеристы замаскировали орудие и отошли в укрытие. Корректировка огня производилась с дрона «Орлан-10» в режиме реального времени.
Расчеты «Мста-Б» работают ежедневно, уничтожая при этом артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу ВСУ.
Минобороны РФ 12 апреля сообщило о том, что расчет 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, личный состав и скопление военной техники ВСУ на сватовско-купянском направлении зоны специальной военной операции (СВО).