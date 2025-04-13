Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп опроверг заявления о тарифных исключениях для поставщиков из Китая
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +14 градусов в Москве 14 апреля
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Мир
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
NHK сообщил о проведении переговоров между Японией и США по тарифам 17 апреля
Культура
В Донбассе откроются студии документального кино
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
Избирком Эквадора назвал действующего президента Нобоа победителем на выборах
Мир
Трамп установил самому себе памятник в принадлежащем ему гольф-клубе
Сюжет:

Расчеты пушки «Мста-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчеты 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские операторы БПЛА выявили позиции украинских боевиков, после чего оперативно передали координаты артиллеристам. Расчеты развернули орудие и нанесли огневое поражение противнику.

Когда командный пункт подтвердил уничтожение целей, артиллеристы замаскировали орудие и отошли в укрытие. Корректировка огня производилась с дрона «Орлан-10» в режиме реального времени.

Расчеты «Мста-Б» работают ежедневно, уничтожая при этом артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу ВСУ.

Козырной ТОС: горные стрелки впервые в истории получают тяжелые огнеметы
Эти боевые машины доказали свою эффективность во время специальной военной операции

Минобороны РФ 12 апреля сообщило о том, что расчет 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, личный состав и скопление военной техники ВСУ на сватовско-купянском направлении зоны специальной военной операции (СВО).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025