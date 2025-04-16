Арабские страны не подписали совместное коммюнике после конференции по Судану

Арабские государства отказались подписывать совместное коммюнике по Судану по итогам конференции в Лондоне. Об этом 15 апреля сообщила британская газета The Guardian.

«Возглавляемая Великобританией попытка создать контактную группу для содействия переговорам о прекращении огня в Судане провалилась во вторник, когда арабские государства отказались подписать совместное коммюнике после конференции в Лондоне», — следует из публикации.

Как пишет газета, «серьезная дипломатическая неудача» произошла в результате спора между Египтом, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Уточняется, что правительство Судана раскритиковало организаторов встречи за то, что они не пригласили представителей из ОАЭ.

В издании сообщили, что конференцию организовали на фоне сокращения США программы помощи.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что Запад игнорирует вооруженные конфликты в Судане и Демократической Республике Конго, а также нарушения прав человека, гуманитарные катастрофы и политические репрессии в ряде других стран. Запад сконцентрировал свое внимание на палестино-израильском конфликте и украинском кризисе.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами (ВС) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Дагло. Из-за продолжающегося конфликта в стране возник гуманитарный кризис, который привел к голоду и вспышкам болезней. Столкновения между суданской армией и военизированной группировкой продолжаются до сих пор.